Man pleegt overval op supermarkt in Veenendaal

VEENENDAAL - Op het Prins Willem Alexanderpark in Veenendaal is vanavond omstreeks 20.15 uur een overval gepleegd op de Jumbo-supermarkt. De politie is in de omgeving op zoek naar de daders en sluit het gebied af voor onderzoek.

Het is nog onduidelijk of er wapens in het spel zijn. De politie is op zoek naar een verdacht die op de vlucht is geslagen. Of er sprake is van een buit is ook niet duidelijk.