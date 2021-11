Man richt vernielingen aan in rijdende trein: ‘Het was een schreeuw om hulp’

Aanvankelijk verweet justitie de verdachte dat hij niet alleen ruiten ingooide, maar ook mensen in gevaar heeft gebracht door een fiets in de trein in brand te steken. Maar daar zag de officier van justitie uiteindelijk te weinig bewijs voor.

De man was dinsdag niet op de strafzitting tegen hem in Arnhem. Hij is inmiddels opgenomen in een kliniek met een zorgmachtiging en hij was bang dat hij de spanning van de zitting niet aan kon. In overleg met zijn advocaat liet hij daarom verstek gaan.