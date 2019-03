Man uit Ede (72) dood gevonden in bestelbusje langs de weg in Veenendaal, politie onderzoekt toedracht

De overleden bestuurder was met zijn grijze Volkswagen Caddy tot stilstand gekomen in de berm langs de Rondweg, ter hoogte van de kruising met de Grote Beer. Voorbijgangers schakelden de politie daarop in. Het onderzoek naar de situatie begon om 07.00 uur.



De bestelbus waarin de man reed, bleek aan de achterkant beschadigd. Of het gaat om een oudere schade, of dat de schade juist is ontstaan vlak voordat de man van de weg raakte, weet de politie niet. ,,Het is een van de vragen die we hebben’’, geeft een woordvoerder aan. Om antwoorden te krijgen is de politie op zoek naar getuigen.



De Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft vanmorgen ter plekke onderzoek gedaan. Het slachtoffer is door een lijkwagen opgehaald.



De politie kan behalve de personalia op dit moment nog niets zeggen over de situatie. ,,We weten eigenlijk nog helemaal niets, het onderzoek is in volle gang maar we kunnen er nog niets over vertellen’’, zegt een woordvoerder. De politie kan slechts bevestigen dat onwelwording één van de mogelijke scenario's is. ,,Juist om meer duidelijkheid te krijgen, willen we graag getuigen spreken. Zij kunnen ons misschien vertellen hoe de man van de weg is geraakt.’’