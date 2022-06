Medewerker raakt gewond bij blussen brand in pand voor begeleid wonen Veenendaal

Marissa Diepeveen blij met eerste kinder­krant Jong0318: ‘We gaan er iets leuks van maken’

De vraag was niet of-ie kwam, maar wanneer. Hoofdredacteur Marissa Diepeveen uit Veenendaal is blij dat basisscholieren in Ede, Veenendaal en Renswoude vorige week hun eigen lokale kinderkrant onder ogen kregen: Jong0318.

22 mei