Medewerkers ambulance volgen slingerend bestelbusje op A12, bestuurder onder invloed

Brandweer redt kind uit beknelling in schommel van Veenendaal­se speeltuin

18 april VEENENDAAL - In een speeltuin aan het Schrijverspark in Veenendaal is aan het eind van de zondagmiddag een kind bekneld geraakt in een schommel. De brandweer moest eraan te pas komen om het kind uit het speeltoestel te redden.