Meer stikstof op de Veluwe door nieuwe rekenmethode: wat is het gevolg voor Barneveld?

Slecht nieuws voor woningzoe­ken­den: eerder dan 2035 bouwen in polder Rijnenburg ‘écht niet haalbaar’

Wie nog goede hoop had dat er eerder dan 2035 begonnen zou kunnen worden met de bouw van een nieuwe woonwijk in de polder Rijnenburg, komt bedrogen uit. Ook al zou er een politieke deal worden gesloten om tóch voor 2035 een schop de grond in te doen, eerder is planologisch ‘echt niet haalbaar’. Dat stelt wethouder Eelco Eerenberg (D66, ruimtelijke ordening).

9 februari