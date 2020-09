Meisje beroofd in Veenendaal, dader voortvluchtig

Nest van ‘bij­en-snijdende’ hoornaar trekt bekijks: ‘Monster­wesp? Wat een onzin’

16 september Een bruine bol in de kruin van een boom zorgde voor de nodige opwinding in een normaal rustige buurt in Veenendaal. De bewoner – de Aziatische hoornaar – was eerder gesignaleerd in het dorp, maar nu is het ook duidelijk waar precies het nest zit. Dus zien buurtbewoners nieuwsgierige dorpsgenoten naar boven kijken en wijzen.