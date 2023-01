Meisje raakt ernstig gewond bij aanrijding met auto in Veenendaal

Snelle oplossing voor groot tekort aan huishoude­lij­ke hulp lijkt ver weg: ‘Experts waarschuw­den hier al voor’

Maandenlang wachten terwijl de laag stof steeds dikker wordt. Volgens experts moeten Utrechters rekening houden met een blijvend tekort aan huishoudelijke hulp. De aanwas van nieuw personeel is te klein om aan alle vraag te voldoen. Tegelijkertijd is de ondersteuning zo goedkoop, dat het voor vermogende hulpbehoevenden aantrekkelijk is om de eigen werkster te ontslaan.

9:00