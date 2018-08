Met eigen ochtendshow komt grote droom uit van dj Jan-Willem Roodbeen

Toen Jan-Willem Roodbeen een van de deelnemers was in het populaire televisieprogramma Wie is de Mol, lagen er opeens mensen op zijn oprit om zijn nummerbord te fotograferen. Kijken of er een hint in zat voor het programma. ,,Hysterisch was het’’, vertelt de dj in een espressobar in zijn woonplaats Veenendaal.