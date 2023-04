Met sjaal en wanten of zonder jas, de Vallei geniet van zonnige Koningsdag

Ruim tweehon­derd sociale huurwonin­gen erbij naast station Ede-Wageningen

Woningzoekenden in Ede kunnen binnenkort wellicht terecht in een nieuw appartementengebouw naast het nieuwe station Ede-Wageningen. Ontwikkelaar AM uit Utrecht heeft vorige week 201 sociale huurwoningen opgeleverd aan woningcorporatie Woonstede.