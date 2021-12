Met veel geweld ‘partycrashen’: familieleden horen celstraf eisen voor binnenvallen feestje Veenendaal

38-jarige Veenenda­ler krijgt celstraf voor bedreigen hulpverle­ners

VEENENDAAL – Een 38-jarige man uit Veenendaal is dinsdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 4 weken cel waarvan de helft voorwaardelijk. De man heeft zich schuldig gemaakt aan belediging, bedreiging en mishandeling van politie en hulpverleners in Veenendaal.

9 november