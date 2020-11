Michel uit Veenendaal krijgt hoge boete als hij thuis afhaalmaaltijden blijft bereiden: ‘Ik stop met pijn in het hart’

Roel en Jan Pieter maakten een wereld­schil­de­rij op een doek van een marktkraam: ‘De vrolijke onbevangen­heid is terug’

3 november VEENENDAAL - Sinds 1983 maken kunstenaars Roel Schweitzer en Jan Pieter Bode eens in de zoveel jaar samen een enorm schilderij. De laatste kwam afgelopen week tot stand in de Ritmeesterfabriek in Veenendaal. ,,We beginnen altijd zonder enig verhaal.”