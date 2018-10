Milan redde moeder en dochter (2) uit auto in water langs A12 en is nu officieel 'held'

VIDEO Hoe red je jezelf en je gezin uit een brandende woning?

12 oktober VEENENDAAL - Je word wakker in een vreemde slaapkamer. De mevrouw naast je in bed, kijkt je doodsbang aan. Ze zegt dat ze vreemde geluiden hoort. Je draait je hoofd en ziet in de kamer twee tekst-opties zweven: 'Ga naar de gang' of 'Bel 112'.