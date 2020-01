Minderjarige joyrider ramt lantaarnpaal in Veenendaal

Vallei nadert kwart miljoen inwoners, Wageningen trekt immigran­ten

7:00 EDE/ WAGENINGEN - Alle gemeenten in de Vallei zijn het afgelopen jaar gegroeid in inwonersaantallen. Renswoude maakte procentueel de grootste groei door met 3,5 procent, maar het is Wageningen dat opvalt. Het inwonersaantal van de gemeente steeg met 2,1 procent tot bijna 40.000, maar dat is voornamelijk het gevolg van immigratie.