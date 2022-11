Misschien moeten we gewoon eens de waarheid op de wolf afvuren

column,,Je raadt nooit wat ik zojuist met het hardlopen in het bos tegenkwam. Een wolf!” Terwijl mijn wederhelft zich aan de ontbijttafel bijna verslikt in een hap yoghurt, roep ik er snel achteraan: ,,Hij zei dat hij op zoek was naar Roodkapje. 1 april!”

Ja, in 2019 konden die grappen nog. Tegenwoordig moet je uitkijken dat je voor zo’n grap niet afgeschoten wordt. Als wolf zijnde dan, hè. Laten we daar duidelijk over zijn. Als beschermd dier is het namelijk vooral de bedoeling dat niet jij, maar de mens beschermd wordt. Tégen jou.

Wij mensen zijn namelijk nooit de boosdoeners. Wij willen het gewoon graag veilig houden. En gezellig. Voor iedereen. Daarom schieten we ook niet met kogels, maar met roze verfzakjes. Ja, dat doet best een beetje pijn. En ja, het kan zijn dat er wel eens per ongeluk iemand na zo’n verfkogel overleden is.

Maar wees niet bang, grote boze wolf, onze toezichthouders zullen hun uiterste best doen vooral op je achterkant te schieten ‘om de kans op dodelijke verwondingen zo klein mogelijk te houden’.

We willen je dan ook niet doden. We willen je gewoon afschrikken. Want Nederland is geen sprookjesland waar je zomaar huizen van oude omaatjes binnen kunt dringen en hun pyjama kunt stelen. Of nietsvermoedende wielrenners kunt opjagen.

Nee, Nederland is een aangeharkt land, waarbij het vooral de bedoeling is dat iedereen in zijn eigen hokje blijft. Díe paden om te wandelen, díe om te fietsen, díe hokken om honderden biggen in op te sluiten en díe vrachtwagens om overbodige kalfjes naar de slacht te vervoeren.

En nee, dat zijn helaas geen 1 aprilgrappen of verzonnen sprookjes. Misschien moeten we in plaats van kogels met verf gewoon eens de waarheid op de wolf af vuren. Over hoe gruwelijk de mensheid echt is. Dan heb je geen andere afschrikmiddelen meer nodig.