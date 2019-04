Moeder (27) weer verdacht van wurgen baby na nieuwe verklaring

video Drietal gezocht na gewapende overval op snackbar in Veenendaal

31 maart VEENENDAAL - In Veenendaal is vanavond een overval gepleegd op cafetaria De Vallei aan de Valleistraat. Er raakte niemand gewond, meldde de politie kort na het incident. Het is niet duidelijk of de dader of daders iets buit hebben gemaakt. Zij zijn na de overval gevlucht op een scooter.