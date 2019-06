Moeder Sylvia (27) hangt tbs boven het hoofd vanwege verdachte dood van haar baby

,,Het gaat toch aan je knagen”, vertelde haar advocaat Willem Korteling op een eerdere pro forma-zitting in april over de bekentenis van zijn cliënte.



,,Er is wroeging bij haar ontstaan waardoor ze een andere verklaring heeft afgelegd.” R. zit sindsdien in voorarrest op verdenking van moord of doodslag. De vrouw, die psychische problemen heeft, ontkent dat ze haar zoontje ‘met voorbedachte rade’ van het leven heeft beroofd.



R. is de afgelopen maanden door een psychiater en een psycholoog onderzocht. Zij achten behandeling noodzakelijk, maar laten zich niet uit in welke vorm: als voorwaarde bij een deels voorwaardelijke celstraf, als tbs met voorwaarden, of als tbs met dwangverpleging.



Volgens de officier van justitie zijn de gedragsdeskundigen wel van mening dat een ambulante behandeling ‘niet goed genoeg’ is. De aanklaagster benadrukte dat voor haar alle opties nog open zijn.