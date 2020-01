Mogelijk explosief op horecaplein Veenendaal blijkt waterpomp

Zijn ook jouw voeten nat als de dijken breken?

30 januari VEENENDAAL/WAGENINGEN - Nederlanders maken zich nauwelijks zorgen over mogelijke overstromingen in hun woonomgeving. Dat blijkt uit een onderzoek van de waterschappen en Rijkswaterstaat dat deze week openbaar werd gemaakt. De vraag is of deze zorgeloosheid terecht is.