Mogelijk vervuilde grond van Vink gebruikt onder gebouw aan Schrijverspark Veenendaal

VEENENDAAL - Zand van het bedrijf Vink uit Barneveld is gebruikt onder het gebouw van De Poster, aan Schrijverspark in Veenendaal. Dat meldt de gemeente. Het zand is gestort voorafgaand aan de bouw van het pand en gebruikt ‘voor bodemsanering’. Of de grond vervuild is, is niet duidelijk.

Om dat duidelijk te krijgen wordt de grond onderzocht. Dat onderzoek start in januari en wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd. De gemeente verwacht de resultaten eind februari. Het gebouw aan het Schrijverspark is de enige plek in Veenendaal waar zand van het bedrijf Vink is gebruikt.

De Poster is een gebouwtje in het Schrijverspark dat wordt gebruikt door twee kerken in Veenendaal: de Vredeskerk en de Pniëlkerk. Het nieuwe gebouw is in mei 2016 in gebruik genomen.

Eerder werd al bekend dat er mogelijk vervuilde grond van het bedrijf Vink is gebruikt onder woningen op het Enkaterrein in Ede.

Styreen

Begin december werd duidelijk dat grond afkomstig van het bedrijf Vink naast twee woonwijken in Barneveld ook is gebruikt in negen andere gemeenten, waaronder enkele in Gelderland. Welke dat zijn werd toen niet bekendgemaakt. Vink wordt er van verdacht zand te hebben laten herkeuren nadat er bij een monster een‘abnormale piekwaarde’ styreen werd aangetroffen. Na die herkeuring zou het zand als ‘schoon’ zijn weggeschreven. Vink bestrijdt die lezing van de Gelderse Omgevingsdiensten.

Of het gebruikte zand van Vink gevaar oplevert voor de volksgezondheid is niet duidelijk. Verschillende partijen spreken elkaar hierover tegen. Volgens de GGD is dit niet zo. De gemeente Veenbendaal meldt dat onderzoeken tot nu toe uitwijzen dat de kans op gezondheidsrisico’s zeer klein is. ‘De risico’s in Veenendaal zijn ook klein, omdat het zand onder het gebouw ligt', aldus Veenendaal. ‘Er kan niemand bij en het kan niet verstuiven’.