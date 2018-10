Motor botst op bestelwagen: file op A12

VALLEIVOLK Simpel geluk in Rhenen

2 oktober De Veenendaalse Amke Wolters loopt glimlachend door de Molenstraat in Rhenen. ,,Waarom niet? ik ben net weer aan het werk in Rhenen na een prachtige vakantie in Zuid-Afrika. ik werk op een reisbureau dus weet hoe leuk reizen is, maar weet u wat het is? Reizen is prachtig en altijd aan te bevelen, maar ik word soms net zo gelukkig van een kopje koffie op een terras hier in Rhenen. Geluk zit hem in de ogenschijnlijk simpele dingen, dat het gewoon goed gaat met de mensen om je heen en dat het niet alleen in Zuid-Afrika mooi weer is. We hebben hier dit jaar toch ook niets te klagen? Weet u, ik kan heel goed gelukkig zijn zonder de hoofdprijs te winnen in een loterij. Simpel geluk is een mooi ding.’’