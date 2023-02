Motoragent vliegt uit de bocht op de A1: oprit bij Barneveld uren afgesloten

Iets minder lopers dan in 2019, maar tevreden­heid overheerst bij organisa­tie Februari­loop: ‘Over drie jaar 1200 deelnemers’

Met 846 deelnemers deden er zaterdag iets minder mensen mee aan de Februariloop dan tijdens de tot dan toe laatste editie in 2019. Maar de tevredenheid bij de organisatie is er nadien niet minder om. ,,We zijn al dolblij dat we deze aantallen hebben gehaald. Het was natuurlijk erg spannend na coronatijd: wat gaat dat doen?”

11 februari