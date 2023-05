Mysterie opgelost! Zoveel miljoenenwoningen telt Veenendaal

Cato (23) belandde ‘per ongeluk’ in Wageningse politiek: ‘Droom om eerste vrouwelij­ke premier van Nederland te worden’

Aan ambitie geen gebrek bij de 23-jarige Cato Vonk. Als jong meisje had ze de droom om de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland te worden. De eerste stap richting het verwezenlijken van die droom is inmiddels gezet, want Vonk is sinds een paar maanden als raadslid actief in Wageningen. Hoe is het om op zo’n jonge leeftijd al politiek actief te zijn?