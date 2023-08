Nachtbus rijdt weer naar de Vallei: stappen in Utrecht en uitstappen in Veenendaal, Rhenen en Wageningen

met video Montmartre, nieuwe studenten en buitenfilm: 'Dit maakt Wageningen zo leuk’

Alles kwam samen dit weekeinde in Wageningen. Montmartre aan de Rijn trok duizenden bezoekers en de openluchtfilm plus Frans diner in het Torckpark was uitverkocht. Met als klap op de vuurpijl: 2.200 nieuwe studenten vieren hun eerste weekeinde in de stad.