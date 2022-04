Nick de Bondt: van talentvolle aanvaller bij Oranje O17 naar centrumverdediger bij DOVO

DOVO en Vrolijk zijn even niet zo vrolijk na eigen doelpunt in blessure­tijd: ‘Dit voelt als een verlies’

DOVO is dinsdagavond tegen een domper aangelopen. Een eigen doelpunt in blessuretijd kostte de Veenendaalse club, vijftiende in de derde divisie, de zege in het inhaalduel met Harkemase Boys: 3-3.

15 maart