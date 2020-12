Nicky Romero maakt speciale show voor de jaarwisseling in Veenendaal

Oud en nieuw is dit jaar anders dan anders door de corona: geen vuurwerk en geen café's die open zijn om het nieuwe jaar in te luiden. Om toch iets te doen voor de Veenendaalse jongeren, heeft de gemeente de uit Veenendaal afkomstige dj benaderd om een speciale show te maken.

Burgemeester Gert-Jan Kats: ,,We hebben hem benaderd en hij wilde daar graag aan meewerken. Nicky Romero gaat van tevoren een uur durende show opnemen die dan vanaf 12 uur 's nachts online te zien is voor de jongeren van Veenendaal. Hij maakt dat programma speciaal voor Veenendaal en er zullen ook Veenendaalse beelden in te zien zijn.”

Eerder opgenomen op geheime locatie

De show wordt al eerder opgenomen, op een geheime locatie in Veenendaal. ,,Want het is niet de bedoeling dat mensen op zoek gaan naar een optreden, in verband met de coronaregels", aldus Kats.

Quote Ik hoop dat ik zo toch nog voor een lichtpunt­je kan zorgen in donkere tijden. Nicky Romero

,,In tegenstelling tot veel voorgaande jaren vier ik de jaarwisseling dit keer weer thuis in Veenendaal", laat Romero weten via een persbericht van de gemeente. ,,En omdat niet alleen voor mij, maar voor iedereen oud en nieuw een andere beleving gaat worden, zie ik dit als een mooi moment om in samenwerking met de gemeente Veenendaal een performance te kunnen geven via een livestream voor de jongeren hier. Ik hoop dat ik zo toch nog voor een lichtpuntje kan zorgen in donkere tijden.”

De virtuele (vooraf in Veenendaal opgenomen) show wordt tijdens de jaarwisseling gestreamd vanaf het kanaal van Nicky Romero. Jongeren in Veenendaal worden hierover nog nader geïnformeerd.

Er wordt nog gekeken of er ook een speciaal voorprogramma met andere DJ's uit Veenendaal gemaakt kan worden dat dan vanaf 11 uur 's avonds tot middernacht is te zien.