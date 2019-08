Nieuw dominorecord voor amateurs: In Veenendaal vielen vanmiddag 343.024 stenen

VEENENDAAL In Veenendaal is zaterdag een nieuw dominorecord gehaald. Dertien bouwers zagen in een kwartier tijd ruim 343.000 stenen vallen die ze in de afgelopen twee weken zo zorgvuldig hadden neergezet. Het oude Nederlands amateurrecord van 218.000 stenen werd verpulverd.

,,We wisten al even voor het einde dat het was gelukt’’, vertelt een opgeluchte Pim Vriens na afloop. De bouwer zag hier en daar wat bouwwerken overeind blijven, maar had geen vrees voor een mislukte recordpoging: ,,Op een paar plekken ging het mis, maar de grote velden vielen goed om en omdat we ruim 357.000 stenen hadden neergezet, zaten we wel goed.’’

Een volle tribune - zo'n 250 mensen - toonde in de Valleihal zijn bewondering voor het werk dat de jonge vriendengroep de afgelopen twee weken verzette. En vol goede moed gaat de bouwploeg vanavond al weer verder met plannen maken. ,,We zijn nu even aan het ruimen, morgen moet alles weg zijn, maar straks gaan we traditiegetrouw aan de barbecue. Dan maken we ook lekker een biertje open en bespreken we vast wat ideeën voor volgend jaar.’’

Of ze dan weer voor een nieuw record gaan, weet Vriens niet. ,,De hal was al aardig vol. Aan de andere kant, je wilt natuurlijk wel weer je record verbeteren. Ik denk dat we hier nog wel naar 400 tot 500.000 stenen kunnen als we inventief zijn en een beetje proppen.’’