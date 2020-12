Nieuwe plek voor Veenendaals gezin dat leeft in caravan

VIDEO en UPDATE Veenen­daals zangtalent mocht samen met Gerard Joling duet doen in tv-programma ‘I Can See Your Voice’

27 november VEENENDAAL - Tussen Fred van Leer en Marieke Elsinga dook gisteravond een Veenendaler op in het RTL 4-programma I Can See Your Voice. Daniel Marin - zijn echte naam is Daan van Hasselaar - zong een duet met Gerard Joling. ,,Een hoogtepunt.’’