Nog één poging klassentekort Veenendaal-Oost op te lossen: nieuw gesprek wethouder met schoolbesturen

Utrechtse Heuvelrug wil ‘zonnelint’ langs snelweg A12 als alterna­tief voor windmolens

Een lint van zonnepanelen langs de A12. Dat is de wens van de politiek in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Uit onderzoek is gebleken dat zo’n zonnelint langs de rijksweg ongeveer dezelfde opbrengst als een windturbine heeft. Dat is weliswaar nog lang niet genoeg, maar alle kleine beetjes helpen, vinden ze op de Heuvelrug.

4 november