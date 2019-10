Nog meer parkeertegenvallers voor Veenendaal

Plan voor afschaffen afvalkor­ting bij Veenendaal­se hoogbouw valt slecht

11 oktober VEENENDAAL - Het plan voor speciale afvalzuilen voor etensresten bij de Veenendaalse hoogbouw lijkt de ijskast in te gaan. De politiek is onaangenaam verrast door de melding dat bewoners van de hoogbouw sowieso hun korting kwijt gaan raken, of ze nu wel of niet zo'n speciale afvalzuil willen.