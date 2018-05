Noodkreet gefrustreerde politie Veenendaal: 'help ons met deze verwarde man'

In een emotionele noodkreet op Facebook uiten twee agenten uit Veenendaal hun frustraties over de gebrekkige opvang van verwarde personen. Vandaag zijn ze al 'urenlang' bezig met een man in psychische nood. 'We weten niet wat we met hem aanmoeten'.

De Veenendaalse agenten Sander en Florus deden vanmiddag op Facebook hun relaas vanuit het ziekenhuis. Daar zitten ze al urenlang met een verwarde man. Hij wordt 'goed onderzocht', maar de agenten zijn veel minder te spreken over de crisisdienst, waar eerder vandaag de deur potdicht bleef.

De man werd vanmorgen door de twee in zijn onderbroek op straat aangetroffen. Hij had 'diverse verwondingen en was ernstig in de war'. Volgens de agenten was er geen alcohol of drugs in het spel.

Urine

Het is voor de agenten aanleiding de frustraties van zich af te schrijven. De verwarde man hebben ze de afgelopen twee weken al zeven keer moeten helpen. 'Hij is dusdanig in de war dat iedereen hier het eens is dat meneer niet meer zelfstandig kan wonen', zo schrijven de agenten. 'Hij denkt dat zijn eigen urine koffie is en denkt dat hij aan het drinken is als hij een pleister in zijn mond stopt. Zijn woning is daarnaast zo vies dat wij het er geen minuut vol kunnen houden. Hij is duidelijk een gevaar voor hemzelf en voor zijn omgeving.'

Maar bij de reguliere instellingen voor psychiatrische hulp krijgen de agenten telkens nul op het rekest. 'We hebben tot frustratie meerdere keren contact gezocht met de daarvoor bestemde instantie die weigert hem te beoordelen.'