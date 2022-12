Nu een eigen patatzaak beginnen, daar moet je lef voor hebben: Linda heeft dat

Linda van Wijk heeft een kleine week geleden frietsalon Zuiderkruis in Veenendaal overgenomen. Dat lijkt in deze tijd van torenhoge energieprijzen een hachelijke onderneming, maar daarvoor deinst ze niet terug. De Veenendaalse houdt van uitdagingen.

Op dit moment heeft Linda van Wijk (42) een snackwagen waarmee ze enkele industrieterreinen in de regio bezoekt. Die heeft ze nu anderhalf jaar. Een paar dagen rijdt ze in Veenendaal, een dag in Ede en een dag in Lunteren.

Natuurlijk had Linda twijfels

,,Ik bezoek met deze snackwagen ook feesten en partijen. De oude eigenaren van de patatzaak in Veenendaal kende ik al enige tijd. Ze vroegen me of ik interesse had hun zaak over te nemen.”

Natuurlijk had Van Wijk twijfels toen ze werd gevraagd of ze misschien interesse had in het overnemen van de patatzaak in de Zuiderkruis, in het oosten van de stad. Ze had weliswaar ervaring in het bakken van snacks, maar er zijn steeds meer ondernemers met een friettent die vanwege stijgende elektriciteitsprijzen stoppen met bakken. Om meer dan 5 euro te vragen voor een bakje patat gaat veel bakkers te ver.

Quote Het is echt niet zo simpel ‘even een patatje bakken’ Linda van Wijk, Eigenaar patatzaak