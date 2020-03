OM: 4 jaar cel voor Veenendaler die met mes stak na ruzie over gestolen tv

Voormalig V&D pand Veenendaal gaat weer even open: voor een kunstten­toon­stel­ling

6 maart VEENENDAAL Het lege pand waar ooit de Veenendaalse V&D zat, gaat eind deze maand weer even open. Amateurkunstenaars laten dan twee weken lang hun werk zien in de sinds 2016 leegstaande ruimte in winkelpassage Corridor.