OM eist werkstraf voor jeugd-tbs’er die tijdens verlof straatroven pleegde

De vijftig dagen die overblijven, heeft hij al in voorarrest doorgebracht. De eis voor de werkstraf is onvoorwaardelijk. T. komt al sinds zijn twaalfde levensjaar met justitie in aanraking. In februari werd hij voorwaardelijk vrijgelaten uit een jeugd tbs-kliniek. Hij zat snel weer in de problemen. T. vertelde in de rechtbank dat hij aan een bekende trainingspakken had doorgeleverd. Maar deze man had nooit betaald. Toen T. hem op staat tegenkwam, wilde hij geld zien. Het slachtoffer had 1250 euro bij zich. Die vertelde dat T. hem met een vuurwapen en een mes had bedreigd. Hij had al zijn geld afgestaan aan de verdachte.