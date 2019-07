OM wil celstraf voor Veenendaler die ontucht pleegde met hulpbehoevend meisje

De verdachte benaderde een vriendin van de zus van zijn slachtoffer. Hij bood haar 100 euro als zij onbeschermde seks met hem wilde hebben. ,,Dat was voor de kick en niet serieus bedoeld”, zei de Veenendaler in de rechtbank. In de woning van de Veenendaler vond de politie ook handboeien en een wapen.



De ouders van het slachtoffer vertelden dat haar leven kapot is gemaakt. ,,Wij hopen dat jij hier je hele leven last van heeft”, zei de moeder van het meisje tegen de verdachte.



De officier van justitie woog mee dat de verdachte intellectueel beperkt is, maar wel volledig toerekeningsvatbaar. Van G. ging alleen voor zijn eigen lust, oordeelde het OM. De officier eiste ook een locatieverbod voor de hele gemeente Woerden waar Kamerik onder valt.



De uitspraak is over twee weken.