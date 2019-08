OM wil tot 30 maanden cel voor Veenendalers vanwege bedrijfsmatige hennepteelt

Veenendaal zoekt verhalen en spullen over vluchtelin­gen Market Garden

31 juli VEENENDAAL - De gemeente Veenendaal is nog steeds op zoek naar verhalen, foto’s en spullen over evacuees die in de Tweede Wereldoorlog tijdelijk in Veenendaal onder zijn gebracht. De gemeente wil er een lezing en tentoonstelling aan wijden vanwege het 75-jarig jubileum van operatie Market Garden.