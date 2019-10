Omstreden anti-abortusfilm in première in Veenendaal: ‘Kinderfilm vergeleken met Halloween’

De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Abby Johnson. De Amerikaanse was acht jaar directeur van een abortuskliniek en moest invallen voor een werknemer. Ze zag hoe een abortus in zijn werk ging en stopte vrijwel direct bij de kliniek om zich aan te sluiten bij het ‘pro life-kamp'.



De film draait halverwege november in een aantal vestigingen van bioscoopketen Vue. ,,In januari 2020 komt hij beschikbaar voor groepen, in april komt de film op dvd’’, aldus Kees van Helden. Volgens de directeur van stichting Schreeuw om Leven heeft zijn organisatie de rechten van de film in de Benelux.



Cultuurtheoloog Frank Bosman, verbonden aan de Tilburg University, denkt dat de film bijdraagt aan de discussie over abortus. ,,Wij praten er nu toch ook over? En ik word ongetwijfeld ook gebeld nadat de film in première is gegaan. Mensen lezen óver de film en denken misschien, zonder dat ze hem hebben gezien: dat is interessant.’’