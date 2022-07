Omstreden kunstwerk in Veenendaalse waterplas komt er toch, alleen een beetje anders

GVVV is klaar voor clash met Kozakken Boys: ‘Dat we in de finale staan, had niemand verwacht’

De finale van de nacompetitie is bereikt, nu het karwei nog afmaken. GVVV wil koste wat kost in de tweede divisie blijven en moet daarvoor in een allesbeslissend tweeluik Kozakken Boys verslaan. De Veenendaalse club stapt zelfverzekerd het heenduel van woensdagavond in Werkendam in.

21 juni