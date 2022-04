Oneffenheden zaten niet in de skatebaan, maar in het verhaal van de woordvoerder

,,Supertof”, was zijn reactie na een eerste inspectie. Als Macaré dat zegt, legt het gewicht in de schaal. Hij is drievoudig Nederlands kampioen skateboarden op het onderdeel ‘street’. ,,Hebben ze goed gedaan. De jongens hier, de bouwers en de gemeente.

Petje af”, zei de goedlachse topsporter, die zichzelf eerder ziet als entertainer op een board met wieltjes.

Kids cirkelden om Macaré heen. Op skateboards, skates en stepjes. Iedereen vermaakte zich. Na jaren wachten was die aftandse ondergrond - een garantie voor lelijke schaafwonden bij valpartijen - vervangen door een juweel van een baan.

Eind goed, al goed, iedereen blij. Maar nee. Een woordvoeder van de gemeente gooide nog diezelfde middag een steen in de rimpelloze vijver. ‘Er wordt nu illegaal gebruik gemaakt van de skatebaan. Die is nog niet af, niet veilig. We gaan controleren en handhaven’, was de dreigende boodschap.

Pouw Jongbloed Pouw Jongbloed is journalist voor De Vallei

Klik voor eerdere blogs. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ik weet niet of er zoiets als een scheef skateboard bestaat. Een scheve schaats reed deze ambtenaar sowieso. De gemeente sloeg een modderfiguur op een onbekommerde lentedag.

Want nog geen 24 uur later was het skatepark opeens veilig en na een formele oplevering door de aannemer direct te gebruiken. De woordvoerder repte alleen nog over enkele oneffenheden op de baan die waren gladgestreken. Maar die zaten in zijn eerder afgestoken verhaal, nergens anders.

Opper-skateboarder Jos van Rooijen had toen al gezegd dat een week eerder het keuringsrapport met alleen groene vinkjes in zijn mail was geploft. Hoezo niet veilig?

De kinderachtige houding van de gemeente vraagt om een tegenprestatie. Mijn advies: regel een goede dj bij de officiële opening van het skatepark op 7 mei. Misschien plaatsgenoot Nicky Romero? Of zou die iets te duur zijn?

Vallei blogt

Journalisten van de redactie Vallei van De Gelderlander schrijven over wat hen bezighoudt en opvalt. Klik voor eerdere blogs. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.