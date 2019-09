Ongelooflijk dat het café, waar duidelijk iets aan de hand is, open mag blijven

video Granaat voor deur Dak van de Markt in Veenendaal: politie zoekt man met lichte handschoe­nen

17:49 VEENENDAAL - De man die donderdagochtend een handgranaat neerlegde bij café Het Dak van de Markt in Veenendaal, had lichtkleurige handschoenen aan. Het is het meest opvallende detail in het signalement dat de politie heeft vrijgegeven.