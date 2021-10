Ongeluk in Veenendaal: auto botst op fietser

Iedere ochtend drama om de wijk uit te komen: ‘Ik sta praktisch voor mijn huis al in de file’

5 oktober Een ritje van normaal een minuutje de wijk uit loopt sinds enige tijd voor bewoners van Veenendaal-Oost al snel op naar ruim tien minuten. De wijk kent maar één uitvalsweg en dus sluiten veel auto’s maar achter aan in de file. Met name in de ochtenduren is het een drama om de wijk uit te komen, dit tot ergernis van de bewoners.