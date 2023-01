Ongeval op A1 tussen Amersfoort en Barneveld: busje en vrachtwagen botsen

met video In Ede kon je het met eigen ogen zien: scouts spelen wél heel graag buiten

Een aloude traditie is zaterdagmiddag in ere hersteld. Ruim twintig jaar geleden hielden de scoutingverenigingen in de gemeente Ede op de eerste zaterdag in januari altijd een vossenjacht in het centrum van Ede, maar dat stopte ineens. Zaterdag werd er weer ouderwets gejaagd op handtekeningen van honderd verklede mensen, de vossen, door liefst 650 scouts.

8 januari