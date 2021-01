Ontevreden klant hoort acht jaar cel eisen voor schieten op stoffeerders: ‘De meubels zijn toch goed?’

Plan nieuwe brandweer­ka­zer­ne terug naar de tekentafel

7:00 VEENENDAAL Moeten er woningen óp of naast een nieuwe brandweerkazerne in Veenendaal komen? Of allebei? De gemeenteraad is verdeeld over de plannen en wil eerst weten of het niet allebei kan. Burgemeester Gert-Jan Kats wil wel uit laten zoeken hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden.