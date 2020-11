Onverzekerde vader van 11 kinderen rijdt fietsster dood: fonds schiet tonnen schadevergoeding voor

Zijn rijbewijs mag hij houden, omdat hij kostwinner van een groot gezin is en de schadevergoeding aan de nabestaanden uit eigen zak moet betalen. De Dodewaarder heeft alleen een voorwaardelijke rij-ontzegging gekregen voor 24 maanden.



De man heeft vanwege gewetensbezwaren geen verzekering. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Utrecht.

Hij heeft zijn schildersbus nodig

Het OM eiste twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank is hier niet in meegegaan, en houdt sterk rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.



Hij is de kostwinner in een gezin van elf kinderen, en heeft daarbij zijn schildersbus nodig. Omdat hij ook de tonnen aan schadevergoeding zelfstandig moet ophoesten, acht de rechtbank een gevangenisstraf niet passend. ,,Dit zou ervoor zorgen dat het hele gezin nog verder in de schulden terecht komt”, sprak de voorzitter van de zaak tijdens de uitspraak.



Het feit dat de verdachte spijt heeft betuigd, een blanco strafblad heeft en zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door de schadevergoeding direct te regelen, wogen voor de rechtbank mee in het oordeel. ‘Maar het zegt niets over de ernst van het feit’, voegde de rechtbank nog toe.

Wil van God

De man heeft geen verzekering, omdat hij ‘gemoedsbezwaarde’ is. Dat betekent dat hij de tonnen aan schadevergoeding uit eigen zak moet betalen.



Hij gelooft als christen dat een verzekering ingaat tegen de wil van God. Vanuit de overheid is dit toegestaan. Mensen die zich vanwege geloofsovertuiging niet willen verzekeren, kunnen een ontheffing aanvragen bij de overheid.



Bij dit verkeersgedrag past eigenlijk een celstraf, zei de officier tijdens de eerste rechtszitting. Hij vond het echter toch niet zinvol om deze verdachte naar de cel te sturen, omdat hij kostwinner is van een gezin met elf kinderen. De rechtbank sloot zich hier in de uitspraak bij aan.

Somber en eenzaam

De echtgenoot van de overleden vrouw vertelde in de eerste rechtszaak dat hij somber en eenzaam is door het verlies.



Zij was de spil van hun gezin. Hij moet alleen hun twaalfjarige dochter opvoeden, terwijl juist dit meisje haar moeder hard nodig heeft.

Hij reed met zijn schildersbus te hard en door rood

De rechtbank stelde vast dat de Dodewaarder zes seconden onoplettend is geweest in het verkeer en tegelijk zijn snelheid heeft verhoogd toen hij een kruispunt overstak. De Dodewaarder reed na een klus met zijn schildersbus over de Rondweg West in Veenendaal.



Hij reed te hard en door rood. Hij raakte de vrouw op een fiets die zich wel aan de regels hield. Het slachtoffer vloog over de motorkap.

Quote Deze uitzonde­ring voor gemoedsbe­zwaar­den bestaat alleen in Nederland. Jelle Smits, woordvoerder van het Waarborgfonds voor motorvoertuigen