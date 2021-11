Onwel geworden bestuurder botst tegen vangrail in Veenendaal, met spoed naar ziekenhuis

Veenendaal­se burgemees­ter wil snel verstoorde relatie met moskeebe­stu­ren herstellen, donderdag spoeddebat

VEENENDAAL - Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal betreurt de grote onrust die is ontstaan in de islamitische gemeenschap door een artikel in NRC over vermeende undercoveroperaties in moskeeën. Maar volgens Kats is er niets onwettelijks gebeurd bij het onderzoek naar de islamitische gemeenschap in 2017.

20 oktober