Ook op zijn 38ste is Wouter Bonke nog zelfkritisch bij Perkouw: ‘Erger me aan verkeerde ballen’

DOVO in eigen huis onderuit tegen Rijnvogels: ‘We lieten ons meeslepen in hun spel en raakten geïrri­teerd’

DOVO is er tegen Rijnvogels niet in geslaagd de zesde plaats in de derde divisie te heroveren. De Veenendaalse club verloor na de uitwedstrijd eerder dit seizoen (2-1) ook op sportpark Panhuis van de club uit Katwijk: 0-2.