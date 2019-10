Op de foto met kandidaten van Holland's Next Top Model tijdens fandag in Veenendaal

Daar geven de tien modellen die meedoen aan het programma dat op Videoland en RTL5 te zien is een modeshow in kleding en accessoires van lokale winkeliers. De schoonheden zijn opgemaakt en gekapt door lokale professionals. Direct na de modeshow kunnen liefhebbers samen met de HNTM-modellen op de foto.



Tijdens de ontmoetingen tussen modellen en fans in Veenendaal worden ook tv-opnamen gemaakt die straks te zien zijn in een van de uitzendingen van het programma. Holland's Next Top Model 2019 is sinds 2 september te zien.



In het programma strijden kandidaten om de titel van het topmodel van dit jaar. In elke aflevering worden de modellen beoordeeld door een jury met onder anderen Anna Nooshin, Nigel Barker en Kim Feenstra.