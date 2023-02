Opletten voor foutparkerende Veenendalers die de bossen in willen: parkeerverbod op Slaperdijk

Beek: ,,Daarom hebben we besloten om een parkeerverbod op straat in te stellen op de Slaperdijk en aan het einde van de Dijkstraat-West.” Parkeren op de weg mag dan niet meer, in de berm nog wel. ,,We gaan dat met borden aangeven.”



Om de bezoekers tegemoet te komen, worden de bermen aangepakt zodat daar beter geparkeerd kan worden. ,,Er komen daar zogenaamde grastegels zodat auto's er veilig kunnen staan.” Die bermen moeten nog aangepast worden, daarom gaat het parkeerverbod pas op 25 februari in als alles klaar is.



Er komen dan ook borden te staan. De wethouder gaat er niet van uit dat er ook gelijk bekeurd gaat worden. ,,Je moet mensen altijd eerst even laten wennen maar we houden het wel in de gaten.”