Oud-burgemeester van Scherpenzeel wordt waarnemend burgemeester in Zutphen

column Onder de paraplu van een vreemde kreeg Lisanne heimwee naar de nieuwig­heid van De Grote Stad

Het was de regen die ervoor zorgde dat wij in elkaars aura belandden: de 21-jarige studente en ik. ,,Wil je onder mijn paraplu, misschien?” vroeg ze, en ik wilde uit beleefdheid nee zeggen, maar besefte dat dat echt heel dom zou zijn, want: de bus kwam pas over vijf minuten, het regende alsof de lucht ergens heel erg boos op was en ik was totaal onvoorbereid, met een capuchonloos jack, de deur uitgegaan.

