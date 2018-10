Ouders mogen opdraven voor bezopen tieners in Veenendaal

Het was een actie van de politie in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 oktober om jongeren onder de 18 jaar te controleren op het gebruik van alcohol voordat zij horecagelegenheden in Veenendaal bezochten. Doel van de controle was om inzicht te krijgen in het aantal jongeren dat indrinkt.

Laconiek

Wethouder Martijn Beek: ,,Het is belangrijk dat jongeren een gezonde leefstijl meekrijgen. Alcohol past daar niet in. Het is goed dat deze controle is gehouden waarmee we werken aan bewustwording. Zelf was ik ook aanwezig. Ik sprak meerdere jongeren onder de 18 en ouders waar van het overgrote deel de ernst van het drankgebruik gelukkig inzagen. Als kinderen van 16 à 17 jaar meer dan 350 Ug/l blazen en ouders daar laconiek mee omgaan, hebben we met z’n allen nog wat te doen. Dit was helaas ook in een enkel geval aan de orde.’’