Overleden persoon gevonden in bestelbusje in Veenendaal, politie doet onderzoek

Het onderzoek begon om 07.00 uur. De bestelbus die in het afgezette gebied staat is aan de achterkant beschadigd.



De Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft onderzoek gedaan. Het slachtoffer is door een lijkwagen opgehaald.



De politie kan op dit moment nog niets zeggen over de situatie en de overleden persoon. ,,We weten eigenlijk nog helemaal niets, het onderzoek is in volle gang maar we kunnen er nog niets over vertellen’’, zegt een woordvoerder.